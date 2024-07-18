Fujitsu подписывает партнерство с канадским стартапом в области искусственного интеллекта

Новости

Токио, 17 июля (Jiji Press). Компания Fujitsu Ltd. 16 июля сообщила о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с Cohere Inc., канадским стартапом в области искусственного интеллекта, с целью разработки усовершенствованной модели японского языка на основе большой языковой модели Cohere, или LLM, для корпоративных клиентов.

Новая модель японского языка под названием Takane должна выйти в сентябре. Takane позволяет клиентам использовать данные с высокой точностью и безопасностью, смягчая ошибки, при которых инструменты ИИ представляют ложную информацию. Для использования высококонфиденциальных данных Takane будет поддерживать частные облака.

Японская электронная компания будет использовать ИИ в системах и сервисах в рамках Fujitsu Uvance, бизнес-модели, разработанной для решения социальных проблем. Благодаря сочетанию нескольких генеративных моделей ИИ, Fujitsu Uvance будет предоставлять услуги, адаптированные для корпоративных клиентов.

Такахаси Ёсинами, главный операционный директор Fujitsu Uvance, сказал, что спрос на специализированные LLM высок. «Мы стремимся занять 30% внутреннего рынка к 2027 году», – сказал он.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме