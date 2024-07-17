Япония и тихоокеанские островные государства проводят трёхдневный саммит

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Токио, 16 июля (Jiji Press). Япония и островные государства Тихого океана начали трёхдневный саммит, на котором, как ожидается, их лидеры договорятся о продолжении диалога по вопросу сброса компанией Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. в море очищенной воды, содержащей тритий, с вышедшей из строя атомной электростанции «Фукусима-1».

10-я встреча лидеров тихоокеанских островов, проводимая в Японии, направлена ​​на противодействие растущему влиянию Китая в южной части Тихого океана. Ожидается, что лидеры примут совместное заявление и план действий по итогам встречи 18 июля.

Саммит тихоокеанских островов проводится каждые три года с 1997 года, объединяя лидеров Японии и 18 стран и регионов Тихоокеанского региона.

В этом году саммит, сопредседателем которого является премьер-министр Японии Кисида Фумио, впервые за шесть лет проводится оффлайн.

Кисида в ходе отдельных переговоров с премьер-министром Тувалу Фелети Тео выразил надежду, что саммит предоставит Японии и странам Тихоокеанского региона возможность укрепить свои связи и дать понять остальному миру, что они движутся в одном направлении.

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