Заявление саммита тихоокеанских островов против насильственного изменения статус-кво
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Токио, 17 июля (Jiji Press). Лидеры Японии и островных государств Тихого океана примут совместное заявление против изменения статус-кво в регионе силой по итогам своей трёхдневной встречи в Токио, которая продлится до 18 июля, как стало известно 17 июля.
По словам информированных источников, декларация проходящей в Японии 10-й встречи лидеров тихоокеанских островов прояснит общую позицию участников в отношении любых попыток одностороннего изменения статус-кво силой или принуждением в то время, когда Китай усиливает свои гегемонистские действия в Тихом океане.
Заявление будет принято вместе с планом действий.
В кулуарах саммита премьер-министр Японии Кисида Фумио 17 июля провёл в офисе премьер-министра индивидуальные переговоры со своими коллегами из Палау, Маршалловых Островов, Фиджи, Самоа, Островов Кука, Тонга и Соломоновых Островов.
Кисида пообещал оказать странам помощь для решения их конкретных проблем.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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