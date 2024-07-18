Заявление саммита тихоокеанских островов против насильственного изменения статус-кво

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Токио, 17 июля (Jiji Press). Лидеры Японии и островных государств Тихого океана примут совместное заявление против изменения статус-кво в регионе силой по итогам своей трёхдневной встречи в Токио, которая продлится до 18 июля, как стало известно 17 июля.

По словам информированных источников, декларация проходящей в Японии 10-й встречи лидеров тихоокеанских островов прояснит общую позицию участников в отношении любых попыток одностороннего изменения статус-кво силой или принуждением в то время, когда Китай усиливает свои гегемонистские действия в Тихом океане.

Заявление будет принято вместе с планом действий.

В кулуарах саммита премьер-министр Японии Кисида Фумио 17 июля провёл в офисе премьер-министра индивидуальные переговоры со своими коллегами из Палау, Маршалловых Островов, Фиджи, Самоа, Островов Кука, Тонга и Соломоновых Островов.

Кисида пообещал оказать странам помощь для решения их конкретных проблем.

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