Япония и страны Тихоокеанского региона выступают против насильственного изменения статус-кво

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Токио, 18 июля (Jiji Press). Лидеры Японии и островных государств Тихого океана в совместной декларации выразили своё решительное несогласие с насильственным изменением статус-кво в то время, когда Китай становится всё более влиятельной державой в южной части Тихого океана.

«Лидеры выразили решительное неприятие любых односторонних попыток изменить статус-кво путем угрозы или применения силы или принуждения в любой точке мира», – говорится в декларации, принятой вместе с планом действий по объявленному сотрудничеству в семи областях, включая изменение климата, на пленарном заседании в последний день трёхдневной 10-й Встречи лидеров тихоокеанских островов (PALM) в Токио.

После саммита, прошедшего в Японии, премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил на совместной пресс-конференции, что «становится все более важным сотрудничество с островными странами в поддержании и укреплении свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона».

Он также сообщил, что Япония будет работать над обменом информацией с членами PALM о сбросе в океан очищенных сточных вод с пострадавшей от аварии на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

Премьер-министр Островов Кука Марк Браун, сопредседатель саммита, призвал Японию продолжать давать достаточные объяснения по поводу сброса воды и предложил, чтобы с этого момента водный вопрос регулярно обсуждался на трёхгодичном саммите.

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