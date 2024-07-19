Принц Хисахито не будет посещать дворцовые мероприятия до следующей весны

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Токио, 18 июля (Jiji Press). Глава Управления императорского двора Японии высказал мнение, что принц Хисахито не появится на мероприятиях в императорском дворце до следующей весны.

«Я считаю уместным (для единственного сына наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико) посещать мероприятия и ритуалы во дворце после церемонии совершеннолетия», – заявил на очередной пресс-конференции Нисимура Ясухико, главный управляющий агентства.

Агентство объявило, что церемония состоится после окончания принцем старшей школы Университета Цукубы в марте следующего года. 6 сентября ему исполнится 18 лет.

Нисимура также предположил, что правительство наградит принца Высшим орденом Хризантемы в день церемонии после получения одобрения кабинета министров.

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