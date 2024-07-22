Администрация Токио введёт указ против притеснения работников со стороны клиентов
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Токио, 19 июля (Jiji Press). Стало известно, что столичная администрация Токио планирует на сессии столичного собрания в сентябре принять постановление о предотвращении «притеснений со стороны клиентов», то есть чрезмерных требований и неподобающего поведения со стороны клиентов в отношении работников магазинов и других работников.
Согласно обнародованному в этот день плану постановления, оно однозначно запретит преследование со стороны клиентов и наложит обязанности не только на операторов и работников предприятий, но и на клиентов по предотвращению такого поведения.
Если этот указ будет принят, он станет первым в своём роде в Японии.
«Мы хотим создать среду, в которой люди смогут безопасно работать», – заявила губернатор Токио Коикэ Юрико на пресс-конференции в тот же день.
В постановлении притеснение со стороны клиентов будет определяться как незаконные действия, такие как нападения и угрозы, а также неправомерные действия, такие как чрезмерные требования и словесные оскорбления.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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