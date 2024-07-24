Исследование мочи показывает, что более половины школьников Японии страдают от недостатка жидкости в организме
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Токио, 23 июля (Jiji Press). Более половины учащихся начальной и средней школы в Японии страдают от «недостатка жидкости», установила исследовательская группа под руководством Университета Ниигаты.
«Важно часто пить воду, чтобы избежать обезвоживания не только летом, но и в более прохладное время года», – заявила группа исследователей.
В ходе исследования доцент университета Амано Тацуро и его коллеги проанализировали образцы мочи 349 учащихся начальных и средних школ, связанных с университетом в городе Ниигата.
Образцы были собраны учащимися после пробуждения дома в один из учебных дней в апреле и июле 2021 года. Их также попросили самостоятельно оценить цвет мочи по 8-балльной шкале, чтобы контролировать уровень гидратации организма.
Исследователи заявили, что осмоляльность мочи, которая повышается по мере снижения потребления воды, находилась на уровне, который считается признаком недостаточной гидратации, в 66 процентах апрельских образцов и в 50 процентах июльских образцов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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