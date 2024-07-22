Интервью: Новая Зеландия и Япония должны сотрудничать в вопросах верховенства закона
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Токио, 20 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс подчеркнул необходимость сотрудничества его страны с Японией и другими странами-единомышленниками в деле поддержания верховенства закона, очевидно, имея в виду растущее влияние Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
В интервью Jiji Press в Токио 19 июля Питерс также подчеркнул важность обеспечения международного порядка, основанного на правилах.
«Мы все в Тихоокеанском регионе согласны с тем, что морское право должно соблюдаться» в условиях усложнения обстановки в сфере региональной безопасности, заявил министр.
Он также отметил, что обеспечение открытых морских путей имеет важное значение для национальных интересов Новой Зеландии как островного государства и пообещал активное участие страны в делах региона.
Питерс заявил, что Япония и Новая Зеландия установили отношения с другими островными государствами Тихого океана как настоящие партнёры по выбору, а не как их эксплуататоры, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству с Японией в сфере инфраструктуры и других областях.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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