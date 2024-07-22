На 90% территории Японии температура поднимается выше 30 градусов
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Токио, 21 июля (Jiji Press). По данным Японского метеорологического агентства, к 17:00 21 июля температура достигла отметки 30 градусов по Цельсию и выше в 822 (около 90 процентов) пунктах наблюдения по всей Японии. Это самый высокий дневной показатель этим летом.
Из них в 220 местах от самой северной префектуры Хоккайдо до самой южной префектуры Окинава температура достигала 35 градусов и выше.
Температура воздуха достигла 38,5 градусов в Хамамацу в центральной префектуре Сидзуока, 38,2 градуса в Тоёоке в западной префектуре Хёго, 37,9 градуса в западном городе Киото, 37,0 градуса в Нагое в центральной префектуре Айти и 34,6 градуса в центре Токио.
Агентство 21 июля заявило, что сезон дождей в этом году, похоже, закончился в западных регионах Кинки и Тюгоку. Он пока продолжается только в северной части юго-западного региона Кюсю, центральном регионе Хокурику и северо-восточном регионе Тохоку.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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