Движение поездов сверхскоростной линии Токайдо синкансэн было остановлено на весь день

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Токио, 22 июля (Jiji Press). Движение скоростных поездов линии Токайдо синкансэн было приостановлено между станциями Хамамацу и Нагоя в центральной Японии после схода с рельсов двух ремонтных поездов.

В результате аварии пришлось отменить в общей сложности 328 поездов, что затронуло около 250 000 человек.

Компания Central Japan Railway Co. (JR Tokai), оператор линии Tokaido Shinkansen, планирует возобновить движение на этом участке с раннего утра 23 июля.

По данным JR Tokai, около 3:35 утра на участке между станциями Тоёхаси и Микава-Андзё (обе в префектуре Айти) в центральной Японии поезд техобслуживания, укладывающий балласт (небольшие камни) под рельсы, столкнулся с остановившимся поездом техобслуживания, который утрамбовывает балласт.

В результате столкновения оба поезда сошли с рельсов, а двое рабочих получили травмы, не опасные для жизни.

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