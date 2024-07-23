Служивший в российской армии японец погиб в Украине
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Токио, 22 июля (Jiji Press). Японец в возрасте 20-29 лет, присоединившийся к российским военным в продолжающейся войне на Украине, погиб в бою 3 июня, сообщили представители правительства.
Посольство Японии в Москве получило информацию от российских властей 5 июня. Посольство подтвердило смерть мужчины 15 июля.
МИД Японии не разглашает имя мужчины, место его рождения и обстоятельства его смерти, ссылаясь на необходимость защиты частной жизни.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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