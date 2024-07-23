Япония и Китай впервые с 2020 года провели стратегические переговоры

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Токио, 22 июля (Jiji Press). Япония и Китай впервые с января 2020 года провели стратегический диалог между должностными лицами уровня заместителей министров иностранных дел.

На встрече в Токио заместитель министра иностранных дел Японии Окано Масатака и исполнительный заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй подтвердили свою приверженность развитию «взаимовыгодных стратегических отношений, основанных на общих стратегических интересах».

Чиновники также согласились, что их страны продолжат работу по построению «конструктивных и стабильных отношений между Японией и Китаем».

Вероятно, они обсуждали вопросы, связанные с выбросами компанией Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. очищенной воды, содержащей тритий, с её пострадавшей АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан, а также ядерные и ракетные разработки Северной Кореи.

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