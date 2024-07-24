Мэр Хиросимы призвал к отказу от ядерного оружия
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Хиросима, 23 июля (Jiji Press). Мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми призвал к отказу от ядерного оружия на международных переговорах в Женеве, призвав международное сообщество не игнорировать голоса миролюбивых граждан.
Он выступил на второй сессии Подготовительного комитета Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, в условиях, когда растёт обеспокоенность по поводу растущих ядерных рисков из-за вторжения России в Украину и напряжённой ситуации в Восточной Азии.
«В нынешних международных обстоятельствах мы стали свидетелями того, как восприятие ядерного оружия резко изменилось: теперь оно воспринимается не как оружие, которое ни при каких обстоятельствах не должно применяться, а как оружие, которое может быть применено при определённых условиях. Этот сдвиг вызывает у нас глубокую обеспокоенность», – заявил Мацуи в своей речи.
Он призвал международное сообщество предпринять «дипломатические усилия посредством диалога» для продвижения конкретных мер по ядерному разоружению и нераспространению.
Мэр Нагасаки Судзуки Сиро также выступил с речью. Он назвал атомные бомбы «жестоким оружием, которое безжалостно лишает людей святости достойной жизни».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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