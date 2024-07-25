Россия запретила въезд председателю Toyota и еще 12 японцам
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Токио, 24 июля (Jiji Press). 23 июля МИД России заявило, что запретит въезд в страну 13 гражданам Японии, включая председателя Toyota Motor Corp. Тоёду Акио и председателя и генерального директора Rakuten Group Inc. Микитани Хироси.
Эта мера была принята в ответ на санкции Токио против России из-за её вторжения на Украину.
В число 13 японцев также входят президент Toray Industries Inc. Оя Мицуо, президент Toyobo Co. Такэути Икуо и президент Nikken Corp., а также президент Японского агентства международного сотрудничества Танака Акихико.
Хотя Москва ранее уже вводила запреты на въезд для граждан Японии, ограничения редко налагаются на руководителей корпораций. Этот шаг, по-видимому, является проявлением недовольства Москвы в связи с уходом японских компаний из России и их помощью Украине.
Японские корпорации, скорее всего, столкнутся с трудностями при повторном выходе на российский рынок даже после окончания войны в Украине и снятия Токио санкций с России.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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