Россия запретила въезд председателю Toyota и еще 12 японцам

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Токио, 24 июля (Jiji Press). 23 июля МИД России заявило, что запретит въезд в страну 13 гражданам Японии, включая председателя Toyota Motor Corp. Тоёду Акио и председателя и генерального директора Rakuten Group Inc. Микитани Хироси.

Эта мера была принята в ответ на санкции Токио против России из-за её вторжения на Украину.

В число 13 японцев также входят президент Toray Industries Inc. Оя Мицуо, президент Toyobo Co. Такэути Икуо и президент Nikken Corp., а также президент Японского агентства международного сотрудничества Танака Акихико.

Хотя Москва ранее уже вводила запреты на въезд для граждан Японии, ограничения редко налагаются на руководителей корпораций. Этот шаг, по-видимому, является проявлением недовольства Москвы в связи с уходом японских компаний из России и их помощью Украине.

Японские корпорации, скорее всего, столкнутся с трудностями при повторном выходе на российский рынок даже после окончания войны в Украине и снятия Токио санкций с России.

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