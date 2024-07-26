Осака признана самым влиятельным городом Японии 4 года подряд

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Токио, 24 июля (Jiji Press) -- Осака четвертый год подряд возглавляет список сильных японских городов, сообщает в среду филиал компании Mori Building Co.

За западным городом следуют Нагоя, префектура Айти, центральная часть Японии, и Йокогама, префектура Канагава, юг Токио, в рейтинге «сильных городов» 2024 года, составленном Институтом городских стратегий Мемориального фонда Мори.

В общей сложности 136 крупных городов Японии были оценены по 87 показателям в шести категориях, таких как экономика, культура и благоустроенность. Отдельно оценивались 23 густонаселенных района Токио.

Осака осталась на первом месте благодаря высоким показателям по экономике и доступности. Она также получила высокие оценки за образование и пособия по уходу за детьми для домохозяйств - область, которая была добавлена к показателям в этом году.

Нагоя поднялась на одну ступеньку и стала второй, так как ее оценки улучшились по таким показателям, как доступность города, легкость интеграции для иностранных жителей и помощь в оплате медицинских услуг для детей.

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