Население Японии сократилось на рекордные 861 237 человек

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Токио, 24 июля (Jiji Press). По данным правительственного опроса, проведенного в среду, численность населения Японии по состоянию на 1 января сократилась на 861 237 человек, или на 0,7%, по сравнению с предыдущим годом. Это самый резкий спад за всю историю, и сокращение населения продолжается уже 15-й год подряд.

По данным реестра жителей страны, опубликованным Министерством внутренних дел, общая численность японцев в стране составляет 121 561 801 человек.

Население Токио выросло на 3933 человека, или на 0,03%, впервые за три года, в то время как в остальных 46 префектурах страны численность населения продолжает сокращаться.

Число иностранных резидентов в стране выросло на 329 535 человек, или на 11,01%, до 3 323 374 человек, что является рекордным показателем с момента начала сбора министерством статистики по иностранным резидентам в 2013 году.

По-видимому, многие иностранцы приехали в Японию после отмены мер пограничного контроля, связанных с COVID-19, в апреле 2023 года.

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