В Токио представлены товары для предотвращения теплового удара у рабочих

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Токио, 25 июля (Jiji Press) – в Токио открылась трехдневная выставка товаров, предназначенных для предотвращения теплового удара у рабочих на рабочем месте, таких как защитная одежда, пропускающая воздух.

Представители строительной, транспортной и производственной отраслей посетили выставку в конференц-центре Tokyo Big Sight в районе Кото в надежде найти товары, которые помогут рабочим пережить жару этим летом.

На мероприятии, которое проводится в десятый раз, свою продукцию представили 84 компании.

Производитель текстиля Toray Industries Inc. показал защитную одежду, которая одновременно водостойкая и воздухопроницаемая. Компания разработала этот продукт после того, как рабочие, занимавшиеся дезактивацией после тройного расплавления на АЭС Фукусима-1 на северо-востоке Японии в 2011 году, были вынуждены терпеть пот и духоту в защитных костюмах. Toray надеется, что их защитная одежда поможет создать безопасные и комфортные условия для различных рабочих, таких как те, кто осуществляет меры против диоксинов и ремонтирует оборудование.

Производитель кондиционеров Fujitsu General Ltd. разработал охладитель для шеи, предназначенный для эффективного снижения температуры тела с помощью охлаждающих пластин, отводящих тепло от сонных артерий. Посетитель из строительной отрасли сказал: «Этот продукт очень привлекателен, так как недавняя жара находится на другом уровне по сравнению с прежней, и мы не можем переносить её только с помощью одежды с кондиционированием воздуха».

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