В Японии впервые сертифицировано судно на водородном топливе
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Токио, 24 июля (Jiji Press). Токийский университет сообщил, что его Raicho N стал первым судном, работающим исключительно на водородных топливных элементах и литий-ионных аккумуляторных батареях, которое было сертифицировано как прошедшее обязательную проверку судно в Японии.
Министерство транспорта выдало сертификат о проверке судна для экспериментального судна Токийского университета морских наук и технологий водоизмещением 9,1 тонны, способного перевозить 12 человек.
«Было продемонстрировано, что корабль на топливных элементах может работать на практическом уровне», – заявил на пресс-конференции специально назначенный профессор университета Одэ Цуёси, выразив надежду на широкое использование таких кораблей.
Гибридная система управления, объединяющая два типа энергосистем и технологию безопасности, будет использоваться на пассажирском судне, способном перевозить 150 человек, которое поставщик газа Iwatani Corp. и другие планируют использовать на Всемирной выставке 2025 года в городе Осака.
Система водородных топливных элементов Raicho N такая же, как и в автомобиле Mirai от Toyota Motor Corp. Для неё требуются три баллона с водородным газом высокого давления при комнатной температуре.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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