Правительство Бразилии извинилось за преследование японских иммигрантов во время Второй мировой войны

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Бразилия, 25 июля (Jiji Press) 25 числа правительство Бразилии провело заседание консультативного органа «Комиссии по амнистии» и принесло извинения за преследования японских иммигрантов, включая принудительную депортацию во время Второй мировой войны. Это первый раз, когда правительство Бразилии официально извинилось за репрессии против японцев в прошлом. Спустя 79 лет после окончания войны, в Бразилии, где проживает крупнейшая японская диаспора в мире, восстанавливается честь, попранная тогдашним режимом.

За нарушения прав человека в отношении японцев во время войны уже извинились правительства США и Канады. Это извинение было запрошено, в частности, Ассоциацией выходцев из префектуры Окинава в Бразилии.

Извинение было принято единогласно. Председатель комиссии Алмейда заявил: «Мы признаем, что правительство Бразилии совершило ошибку, преследуя японских иммигрантов, и от имени правительства Бразилии приносим извинения». Он также сказал по-японски: «Мы просим прощения за преследование ваших предков».

Марио Дзюн Окухара, японец, добивавшийся извинений от правительства, подчеркнул: «Хотя мы не можем стереть ужасные действия, совершенные против наших бабушек, дедушек и родителей, мы можем избежать их повторения, извлекая уроки из этой трагедии».

В июле 1943 года Бразилия приказала депортировать около 6500 японских иммигрантов из портового города Сантос на юго-востоке страны по подозрению в шпионаже в связи с серией потоплений торговых судов. Иммигранты были отправлены в лагеря для интернированных. После войны некоторые из тех, кто утверждал, что Япония победила, рассматривались как опасные элементы и были арестованы. Около 170 человек были отправлены в тюрьму на острове.

Комиссия по амнистии, созданная в 2002 году, расследует нарушения прав человека, произошедшие в период с 1946 по 1988 год, когда Бразилия находилась под влиянием диктатуры и военного режима, и предлагает извинения и компенсации. Японская сторона не требовала финансовой компенсации, но настаивала на том, что принудительная депортация также должна быть включена, поскольку преследования начались еще во время войны. В июне 2022 года Комиссия по амнистии уведомила о решении отказать в извинениях. После смены правительства в 2023 году состав комиссии изменился, и было принято решение о пересмотре дела.

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