Комитет ЮНЕСКО одобрил включение золотых рудников острова Садо в Японии в список Всемирного наследия
НовостиОбщество История
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нью-Дели/Токио, 27 июля (Jiji Press). Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО единогласно принял решение зарегистрировать золотые прииски острова Садо в центральной Японии в качестве объекта Всемирного культурного наследия.
Объект, который когда-то был крупнейшим в мире комплексом по добыче золота, был одобрен для включения в список объектов культурного наследия на заседании комитета в Нью-Дели.
В июне Международный совет по памятникам и достопримечательностям, консультирующий комитет ЮНЕСКО, рекомендовал запросить дополнительную информацию о золотых приисках на острове Садо в префектуре Ниигата.
Один из членов комитета похвалил золотые прииски острова Садо как «исключительный пример изобретательности ручной добычи и технологии плавки в период, когда механизация постепенно внедрялась в других местах».
Южная Корея изначально выступала против регистрации объекта, выразив японскому правительству протест о том, что горнодобывающий комплекс был местом принудительного труда с участием людей с Корейского полуострова во время Второй мировой войны. В ответ комитет ЮНЕСКО рекомендовал Японии разработать «учреждения, которые всесторонне рассматривают на уровне объекта всю историю номинируемой собственности на протяжении всех периодов горнодобывающей эксплуатации».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Экспертная группа ЮНЕСКО высоко оценила золотой рудник на острове Садо
- Япония подаёт пересмотренную заявку на включение рудника Садо в список ЮНЕСКО
- Министр иностранных дел Южной Кореи выразил протест против рекомендации Японией золотого рудника на острове Садо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Япония порекомендует внести золотой рудник на острове Садо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Добро пожаловать на Садо – крупнейший из малых островов Японии!
- Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии