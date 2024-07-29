Комитет ЮНЕСКО одобрил включение золотых рудников острова Садо в Японии в список Всемирного наследия

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Нью-Дели/Токио, 27 июля (Jiji Press). Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО единогласно принял решение зарегистрировать золотые прииски острова Садо в центральной Японии в качестве объекта Всемирного культурного наследия.

Объект, который когда-то был крупнейшим в мире комплексом по добыче золота, был одобрен для включения в список объектов культурного наследия на заседании комитета в Нью-Дели.

В июне Международный совет по памятникам и достопримечательностям, консультирующий комитет ЮНЕСКО, рекомендовал запросить дополнительную информацию о золотых приисках на острове Садо в префектуре Ниигата.

Один из членов комитета похвалил золотые прииски острова Садо как «исключительный пример изобретательности ручной добычи и технологии плавки в период, когда механизация постепенно внедрялась в других местах».

Южная Корея изначально выступала против регистрации объекта, выразив японскому правительству протест о том, что горнодобывающий комплекс был местом принудительного труда с участием людей с Корейского полуострова во время Второй мировой войны. В ответ комитет ЮНЕСКО рекомендовал Японии разработать «учреждения, которые всесторонне рассматривают на уровне объекта всю историю номинируемой собственности на протяжении всех периодов горнодобывающей эксплуатации».

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