Жители острова Садо приветствуют включение золотого рудника в список Всемирного наследия

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Садо, префектура Ниигата/Нью-Дели, 27 июля (Jiji Press). Жители острова Садо приветствовали принятое 27 июля решение комитета ЮНЕСКО о регистрации ныне закрытых золотых приисков на этом острове в центральной части Японии в качестве объекта Всемирного культурного наследия.

Около 200 человек собрались в информационном центре Kirarium Sado на золотых рудниках острова Садо в островном городе Садо, префектура Ниигата, чтобы посмотреть прямую онлайн-трансляцию заседания Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Нью-Дели. Они разразились аплодисментами после того, как комитет после примерно 20 минут обсуждения принял решение о включении объекта в список наследия.

«Важно то, что мы будем делать с этого момента, – сказал 83-летний Ко Накано, глава местной гражданской группы, которая стремится сделать золотые прииски объектом Всемирного наследия. – Мы хотим усердно работать со всеми, чтобы мы могли защитить и использовать драгоценное культурное наследие и сделать остров более процветающим».

«Наша большая ответственность – наладить отношения с» Южной Кореей, которая изначально выступала против регистрации объекта в качестве Всемирного наследия, но в конечном итоге присоединилась к единогласному одобрению включения в список», – сказал Накано.

Оямада Сатору, 51 год, житель префектуры Нагано, которая граничит с Ниигатой, посещает остров с 24 июля в рамках семейной поездки. Оямада не знал о заседании комитета ЮНЕСКО и сказал: «Приятно, что я смог приехать в момент регистрации».

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