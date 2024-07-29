Жители острова Садо приветствуют включение золотого рудника в список Всемирного наследия
НовостиОбщество Культура История
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Садо, префектура Ниигата/Нью-Дели, 27 июля (Jiji Press). Жители острова Садо приветствовали принятое 27 июля решение комитета ЮНЕСКО о регистрации ныне закрытых золотых приисков на этом острове в центральной части Японии в качестве объекта Всемирного культурного наследия.
Около 200 человек собрались в информационном центре Kirarium Sado на золотых рудниках острова Садо в островном городе Садо, префектура Ниигата, чтобы посмотреть прямую онлайн-трансляцию заседания Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Нью-Дели. Они разразились аплодисментами после того, как комитет после примерно 20 минут обсуждения принял решение о включении объекта в список наследия.
«Важно то, что мы будем делать с этого момента, – сказал 83-летний Ко Накано, глава местной гражданской группы, которая стремится сделать золотые прииски объектом Всемирного наследия. – Мы хотим усердно работать со всеми, чтобы мы могли защитить и использовать драгоценное культурное наследие и сделать остров более процветающим».
«Наша большая ответственность – наладить отношения с» Южной Кореей, которая изначально выступала против регистрации объекта в качестве Всемирного наследия, но в конечном итоге присоединилась к единогласному одобрению включения в список», – сказал Накано.
Оямада Сатору, 51 год, житель префектуры Нагано, которая граничит с Ниигатой, посещает остров с 24 июля в рамках семейной поездки. Оямада не знал о заседании комитета ЮНЕСКО и сказал: «Приятно, что я смог приехать в момент регистрации».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Экспертная группа ЮНЕСКО высоко оценила золотой рудник на острове Садо
- Япония подаёт пересмотренную заявку на включение рудника Садо в список ЮНЕСКО
- Министр иностранных дел Южной Кореи выразил протест против рекомендации Японией золотого рудника на острове Садо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Япония порекомендует внести золотой рудник на острове Садо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Добро пожаловать на Садо – крупнейший из малых островов Японии!
- Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии