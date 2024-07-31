На многих летних праздниках в Японии отменяют фейерверки

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Токио, 30 июля (Jiji Press). В этом году на многих летних фестивалях в Японии были отменены фейерверки, в основном из-за роста расходов на персонал и жалоб на пепел от фейерверков.

После того как из-за пандемии COVID-19 в течение последних нескольких лет вынужденно отменяли летние праздники или проводили их в гораздо меньших масштабах, летний праздничный сезон ещё не восстановился в полном объёме до предкоронавирусного состояния в начале 2020 года.

С 2020 года «праздник звёзд» Танабата на реке Ирума в Саяме, префектура Сайтама, к северу от Токио, отменяли или проводили в сокращённом масштабе из-за COVID-19.

Исполнительная команда праздника вернулась к стилю проведения фейерверков, существовавшему до COVID, во время прошлогоднего мероприятия. Однако это решение привело к заторам на дорогах и большим скоплениям людей в прибрежных районах.

В этом году для мероприятия, запланированного на 3-4 августа, команда рассматривала возможность усиления мер безопасности для обеспечения безопасности посетителей праздника, но в конечном итоге решила не проводить фейерверк.

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