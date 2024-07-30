Япония планирует достичь профицита бюджета впервые за 20 лет к 2025 финансовому году

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Токио, 29 июля (Jiji Press) -- Японское правительство заявило, что ожидает достижения профицита первичного бюджета центрального и местных правительств в размере около 800 миллиардов йен в 2025 финансовом году, который начнется в следующем апреле.

Ожидается, что налоговые поступления увеличатся благодаря устойчивым доходам корпораций, в то время как рост расходов, вероятно, замедлится после нескольких лет масштабных стимулирующих трат, заявило центральное правительство в оценке, представленной на заседании Совета по экономической и фискальной политике премьер-министра Кисида Фумио.

«Мы продолжим наши усилия по сокращению расходов и продвижению реформ», - сказал Кисида.

Первичный баланс является показателем того, насколько государственные расходы на такие политики, как социальное обеспечение и общественные работы, могут быть покрыты за счет налоговых поступлений и других средств без опоры на долги.

Если правительству удастся достичь профицита первичного бюджета, это будет впервые с тех пор, как оно поставило такую цель при тогдашнем премьер-министре Коидзуми Дзюнъитиро в начале 2000-х годов.







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