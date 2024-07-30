Рекордная жара в Японии: 41°C зафиксирован в Тотиги

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Токио, 29 июля (Jiji Press) -- По данным Метеорологического агентства, в понедельник температура в городе Сано, префектура Тотиги, поднялась до 41,0 градуса Цельсия, что является самым высоким показателем в Японии в этом году.

Согласно агентству, это вторая самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в стране, после 41,1 градуса, отмеченных в Кумагая, префектура Сайтама, в 2018 году и в Хамамацу, префектура Сидзуока, в 2020 году.

Тихоокеанская система высокого давления расширилась на восток, охватив центральные и восточные регионы, что привело к повышению температуры до 40 градусов и выше в шести пунктах наблюдения в пяти префектурах. Считается, что внутренние районы, в частности, подверглись воздействию горячих ветров «фён».

Помимо Сано, температура поднялась до 40,2 градуса в Татебаяси, префектура Гумма, и Хамамацу, до 40,1 градуса в другом городе Гумма - Исэсаки, и до 40,0 градусов в Фурукаве, префектура Ибараки, и Кумагая.

Гумма, Ибараки, Тотиги и Сайтама находятся в восточном регионе Канто, а Сидзуока - в центральном регионе Токай.







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