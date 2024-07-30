Соглашение по безопасности для временного хранилища ядерного топлива в Аомори будет подписано 9 августа

Новости

Аомори, 29 июля (Jiji Press) -- Губернатор северо-восточной японской префектуры Аомори Миясита Соитиро заявил, что префектура подпишет соглашение о безопасности, позволяющее начать эксплуатацию временного хранилища отработанного ядерного топлива в городе Муцу.

Префектура заключит соглашение с городским правительством Муцу и компанией Recyclable-Fuel Storage Co., оператором объекта, на церемонии подписания 9 августа. Соглашение о безопасности необходимо для начала эксплуатации временного хранилища отработанного ядерного топлива.

На пресс-конференции Миясита сказал, что заключение соглашения о безопасности является целесообразным, добавив: «Очень важно, что ядерный топливный цикл завершен».

Этот объект, первый в своем роде в Японии, будет хранить отработанное ядерное топливо с атомных электростанций, эксплуатируемых Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. и Japan Atomic Power Co., в течение до 50 лет до его переработки.

Заключение соглашения о безопасности станет заключительной процедурой, которую необходимо выполнить компании Recyclable-Fuel Storage для получения отработанного ядерного топлива. Соглашение о безопасности определит права правительств префектуры и города, а также обязанности компании по обеспечению безопасности местных жителей и защите окружающей среды.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]