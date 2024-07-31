Запасы риса в Японии достигли рекордно низкого уровня в 1,56 млн тонн
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Токио, 30 июля (Jiji Press). Согласно предварительному отчету министерства сельского хозяйства, опубликованному 30 июля, запасы риса в частном секторе Японии на конец июня составили 1,56 млн тонн, что является самым низким показателем с начала ведения учета в 1999 году.
Запасы риса сократились на 410 000 тонн по сравнению с прошлым годом, что стало следствием снижения производства риса в прошлом году из-за палящей жары, резкого увеличения спроса со стороны иностранных туристов и увеличения потребления, поскольку цены на рис росли медленнее, чем цены на хлеб и лапшу.
Последняя цифра, представленная на сегодняшнем заседании консультативной группы при министре сельского хозяйства, оказалась на 210 тыс. тонн ниже прогнозировавшихся в марте 1,77 млн тонн.
Из всего урожая риса 2023 года урожай первого сорта составил 61,8%, что на 18% меньше, чем в предыдущем году. В результате производство шлифованного риса сократилось, что привело к сокращению риса на рынке.
Между тем, спрос на рис в 2024 году по июнь увеличился на 110 000 тонн до 7,02 млн тонн, что стало первым увеличением спроса за десятилетие.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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