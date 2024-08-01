В августе в Японии вырастут цены на 642 продукта питания

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Токио, 31 июля (Jiji Press). Цены на 642 продукта питания и напитков 195 крупных японских компаний вырастут в августе, это на 46,4% меньше, чем годом ранее, показал опрос, проведенный в среду исследовательской компанией Teikoku Databank Ltd.

Рост цен в августе коснётся блинных смесей и других мучных изделий из-за резкого роста цен на импортную пшеницу, шоколадную продукцию и китайские приправы.

Три крупные мукомольные компании с 1 августа повысят цены примерно на 230 наименований своей продукции, включая мучные изделия. Nippоn Corp. увеличит цену на 1 килограмм муки мягких сортов на 13 йен до 373 иен, а Showa Sangyo Co. поднимет цену на смесь для блинов, содержащую три 200-граммовые упаковки, с 524 йен до 537 йен.

Teikoku Databank сообщил, что цены на шоколадную продукцию продолжат расти до осени из-за стремительного роста цен на какао-бобы. Исследовательская фирма ожидает, что ежемесячное количество продуктов питания, подлежащих повышению цен, достигнет 2000 в октябре впервые за шесть месяцев.

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