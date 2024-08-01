Правительство Китая протестует против заявления Японии и США

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Пекин, 31 июля (Jiji Press). Министерство иностранных дел Китая заявило, что сделало «серьёзное представление» в связи с совместным заявлением, опубликованным Японией и Соединёнными Штатами на встрече министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два» 28 июля.

Министерство сообщило, что генеральный директор Департамента Азии министерства Лю Цзиньсун вызвал Ёкоти Акиру, заместителя главы посольства Японии в Пекине, чтобы выразить серьёзную обеспокоенность и решительное неодобрение.

По данным посольства Японии, Ёкоти разъяснил позицию Японии по ряду проблем, связанных с Китаем.

В заявлении Японии и США, опубликованном по итогам встречи в формате «два плюс два», состоявшейся в Токио, стороны заявили, что «внешняя политика Китая направлена ​​на изменение международного порядка в собственных интересах за счет других».

Лю в среду заявил, что клевета в адрес Китая противоречит усилиям Японии и Китая по формированию стратегических взаимовыгодных отношений.

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