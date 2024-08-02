Уровень отпусков по уходу за ребёнком среди мужчин в Японии достиг рекордно высокого уровня, превысив 30 процентов

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Токио, 1 августа (Jiji Press). Согласно результатам опроса Министерства труда, доля мужчин-работников в Японии, взявших отпуск по уходу за ребенком в 2023 финансовом году, который закончился в марте, достигла рекордного уровня в 30,1%, что значительно выше показателя в 17,1% в предыдущем году.

Результаты опроса, опубликованные 31 июля, по-видимому, отражают пересмотр системы, который обязывает компании проверять у сотрудников-мужчин, хотят ли они взять отпуск по уходу за ребёнком. Опрос проводился в октябре 2023 года, получены релевантные ответы от 3495 предприятий с числом сотрудников более пяти человек.

Среди мужчин-работников самую большую группу составили те, кто брал отпуск по уходу за ребёнком в течение одного месяца или более, но менее трёх месяцев (28%), за ними следовали те, кто брал отпуск по уходу за ребёнком в течение пяти дней или более, но менее двух недель (22%).

Между тем, показатель использования отпуска по уходу за ребенком среди женщин-работниц превысил 80 процентов, а тех, кто брал отпуск на шесть месяцев и более, составил более 90 процентов.

Правительство поставило цель повысить этот показатель для мужчин до 50 процентов в 2025 году. Дальнейший пересмотр системы запланирован на апрель 2025 года, чтобы обязать компании с численностью сотрудников более 300 человек раскрывать данные о ставках отпусков по уходу за ребенком для своих сотрудников.

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