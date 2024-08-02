С 2023 года в Японии зарегистрировано более 9000 случаев краж кабелей с солнечных электростанций

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Токио, 1 августа (Jiji Press). Согласно исследованию Национального полицейского агентства, проведенному 1 августа, в период с января прошлого года по июнь этого года в Японии было зафиксировано 9522 случая кражи металлических кабелей с солнечных электростанций.

Это первое исследование, проведенное агентством в период роста цен на металлы.

Полицейское агентство рассматривает возможность принятия нормативных актов для решения этой ситуации, поскольку в настоящее время покупатели металлолома не обязаны проверять личность продавцов.

По данным опроса, количество краж металлического кабеля с солнечных электростанций составило 5361 за весь 2023 год и 4161 за первую половину 2024 года. Около 90% случаев произошло в восточном регионе Канто, включая префектуру Ибараки (2802 случая), префектуру Тотиги (1774 случая) и префектуру Тиба (1691 случай).

В таких случаях полиция по состоянию на конец июня выявила 121 подозреваемого, среди которых 64 камбоджийца и 45 японцев. Считается, что камбоджийцы и другие неоднократно вступали в сговор с целью совершения преступления.

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