Хлеб с карри сети магазинов 7-Eleven сертифицирован Книгой рекордов Гиннесса

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Токио, 1 августа (Jiji Press). Хлеб с карри из японской сети магазинов шаговой доступности (комбини) 7-Eleven был сертифицирован Книгой рекордов Гиннесса как самый продаваемый свежеприготовленный хлеб с карри по объему в 2023 году, сообщил оператор сети Seven-Eleven Japan Co.

Продажи такого хлеба этой сети магазинов составили 76 987 667 штук.

Компания начала продавать этот продукт в 2021 году. Он готовится путем заворачивания начинки из карри с более чем 30 видов специй в тесто, покрытое панировочными сухарями, что отличает именно этот хлеб, и обжаривается на кухнях магазинов. Он продается по цене 160 йен за штуку.

В честь признания рекорда Гиннесса в Seven-Eleven будет проводиться распродажа хлеба со скидкой с 7 по 11 августа.

«Мы хотим, чтобы люди заново открыли для себя нашу продукцию благодаря этому признанию», – сказал представитель Seven-Eleven. Компания планирует расширить ассортимент продуктов питания, приготовленных в магазине, поскольку они пользуются большим спросом.

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