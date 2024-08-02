Мэр Хиросимы призовёт отказаться от концепции ядерного сдерживания
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Хиросима, 1 августа (Jiji Press). Мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми заявил, что он призовёт мировых лидеров отказаться от опоры на ядерное сдерживание. Речь будет произнесена на ежегодной церемонии мира на следующей неделе.
Мацуи заявил на пресс-конференции, что в своей речи он выразит обеспокоенность растущим мнением о том, что нет иного выбора, кроме как полагаться на силу для разрешения международных споров.
В своей речи Мацуи также предложит действия ради мира, которые должны предпринять граждане под руководством молодых поколений.
Он выступит с речью на церемонии мира, которая состоится 6 августа в память об атомной бомбардировке Хиросимы в 1945 году.
В речи также будут упомянуты истории людей, переживших атомную бомбардировку, и слова бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, который помог положить конец холодной войне.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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