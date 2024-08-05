Япония завоевала серебро в соревнованиях по фехтованию на шпагах среди мужчин на Играх в Париже
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Париж, 2 августа (Jiji Press). 2 августа Япония завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах среди мужчин на Олимпийских играх в Париже.
Страна завоевала золото в этом виде спорта на предыдущей Олимпиаде в Токио в 2021 году.
В смешанном парном разряде по бадминтону японцы Ватанабэ Юта и Хигасино Ариса завоевали бронзовую медаль, которая стала для страны второй подряд бронзой в этом виде соревнований.
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