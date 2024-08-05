Япония завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях по дзюдо на Играх в Париже
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Париж, 3 августа (Jiji Press). 3 августа Япония завоевала серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по дзюдо на Олимпийских играх в Париже.
Япония завоевала серебряную медаль на второй Олимпиаде подряд, проиграв в финале Франции.
В командном женском фехтовании на саблях Япония завоевала бронзовую медаль. Хаята Хина из Японии завоевала бронзовую медаль в женском одиночном настольном теннисе.
В женском парном разряде по бадминтону бронзовую медаль завоевали японки Сида Тихару и Мацуяма Нами.
Япония проиграла Соединённым Штатам в четвертьфинале женского чемпионата по футболу.
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