Япония завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях по дзюдо на Играх в Париже

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Париж, 3 августа (Jiji Press). 3 августа Япония завоевала серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по дзюдо на Олимпийских играх в Париже.

Япония завоевала серебряную медаль на второй Олимпиаде подряд, проиграв в финале Франции.

В командном женском фехтовании на саблях Япония завоевала бронзовую медаль. Хаята Хина из Японии завоевала бронзовую медаль в женском одиночном настольном теннисе.

В женском парном разряде по бадминтону бронзовую медаль завоевали японки Сида Тихару и Мацуяма Нами.

Япония проиграла Соединённым Штатам в четвертьфинале женского чемпионата по футболу.

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