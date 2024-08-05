[Видео] Фонари праздника Акита Канто-мацури освещают ночное небо

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Праздник Акита Канто, один из трёх крупнейших праздников региона Тохоку, начался в городе Акита. Ряд из 263 гроздьев фонарей, символизирующих колосья риса, образовал большую реку, освещающую ночное небо. Участники саситэ, которые несут фонари, покорили публику своим виртуозным умением ставить шест с гроздьями фонарей на лоб или на руки.

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