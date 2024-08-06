Япония впервые выигрывает олимпийское золото в командном мужском фехтовании на рапирах

Новости

Париж, 4 августа (Jiji Press). Япония завоевала свою первую олимпийскую золотую медаль в командном фехтовании на рапирах среди мужчин на Играх в Париже 4 августа.

На 10-й день этого спортивного мероприятия сборная Японии в составе Мацуямы Кёсукэ, Иимуры Кадзуки, Сикинэ Такахиро и Нагано Юдая завоевала золотую медаль, победив Италию со счетом 45-36. Ранее японская сборная завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Мацуяма Хидэки завоевал бронзовую медаль в мужском гольфе, это его первая олимпийская медаль.

В мужском спринте на 100 метров японец Абдул Хаким Сани Браун не смог выйти в финал. Он занял четвёртое место в третьей группе и 10-е место в общем зачёте в полуфинале с результатом 9,96 секунды, что стало вторым лучшим временем для японского спринтера.

В женском волейболе Япония не смогла выйти в четвертьфинал, заняв третье место в группе B с одной победой и двумя поражениями и заняв девятое место в общем зачёте.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме