Японский гимнаст Ока завоевал ещё одно золото на Олимпиаде в Париже
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Париж, 5 августа (Jiji Press). Японский гимнаст Ока Синносукэ завоевал золото и бронзу, выиграв на Олимпиаде в Париже уже четыре медали.
На 11-й день Олимпиады в Париже Ока занял третье место в упражнениях на брусьях среди мужчин, завоевав первую олимпийскую медаль Японии в этом виде спорта за 20 лет.
В последующих соревнованиях среди мужчин на перекладине он завоевал золото.
В своей первой олимпийской кампании 20-летний спортсмен уже завоевал золото в командном зачёте среди мужчин и ещё одно золото в многоборье.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]