Япония поддержит судебную реформу в Украине
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Токио, 5 августа (Jiji Press). Япония и Украина подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве в области судебной реформы, развития человеческих ресурсов и борьбы с коррупцией.
По данным Министерства юстиции Японии, документ был передан на встрече в Киеве министра юстиции Японии Коидзуми Рюдзи и его украинского коллеги Дениса Малюськи.
Японская сторона предложила сотрудничество в начале этого года, поскольку разработка внутреннего законодательства является серьезным препятствием для вступления Украины в Европейский Союз.
В рамках сотрудничества японское министерство планирует использовать свой многолетний опыт оказания помощи странам Юго-Восточной Азии в разработке основных законов и нормативных актов.
Министерство разработает конкретные меры поддержки, исходя из потребностей Украины. Также ожидается приглашение украинских судебных чиновников на стажировку в Японию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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