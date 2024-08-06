Япония поддержит судебную реформу в Украине

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Токио, 5 августа (Jiji Press). Япония и Украина подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве в области судебной реформы, развития человеческих ресурсов и борьбы с коррупцией.

По данным Министерства юстиции Японии, документ был передан на встрече в Киеве министра юстиции Японии Коидзуми Рюдзи и его украинского коллеги Дениса Малюськи.

Японская сторона предложила сотрудничество в начале этого года, поскольку разработка внутреннего законодательства является серьезным препятствием для вступления Украины в Европейский Союз.

В рамках сотрудничества японское министерство планирует использовать свой многолетний опыт оказания помощи странам Юго-Восточной Азии в разработке основных законов и нормативных актов.

Министерство разработает конкретные меры поддержки, исходя из потребностей Украины. Также ожидается приглашение украинских судебных чиновников на стажировку в Японию.

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