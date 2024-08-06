Крупные японские компании повышают ежемесячную заработную плату на рекордные 19 210 йен

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Токио, 5 августа (Jiji Press). Крупнейшие японские компании договорились повысить ежемесячную заработную плату в среднем на 19 210 йен в ходе весенних переговоров между трудящимися и руководством этого года. Это самое большое повышение с момента принятия текущего метода подсчёта в 1976 году, сообщила Японская федерация бизнеса (Кэйданрэн), крупнейшая группа работодателей страны.

В процентном отношении заработная плата выросла в среднем на 5,58 %, что является самым быстрым темпом роста за 33 года. В 2023 году заработная плата выросла на 3,99 %. Подсчёт охватывал 135 крупных компаний в 18 секторах бизнеса.

Компании позитивно отреагировали на запросы профсоюзов о повышении заработной платы, превышающем показатель предыдущего года, в условиях роста цен и нехватки рабочей силы.

«Мы смогли добиться более быстрого темпа роста заработной платы, – заявил представитель Кэйданрэн. – Мы надеемся, что структурные повышения заработной платы стабилизируются в следующем году».

Из 16 секторов бизнеса, по которым имеются сопоставимые данные, в 15, помимо грузовых перевозок, зафиксирован более существенный рост заработной платы по сравнению с прошлым годом.

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