Крупные японские компании повышают ежемесячную заработную плату на рекордные 19 210 йен
НовостиЭкономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 5 августа (Jiji Press). Крупнейшие японские компании договорились повысить ежемесячную заработную плату в среднем на 19 210 йен в ходе весенних переговоров между трудящимися и руководством этого года. Это самое большое повышение с момента принятия текущего метода подсчёта в 1976 году, сообщила Японская федерация бизнеса (Кэйданрэн), крупнейшая группа работодателей страны.
В процентном отношении заработная плата выросла в среднем на 5,58 %, что является самым быстрым темпом роста за 33 года. В 2023 году заработная плата выросла на 3,99 %. Подсчёт охватывал 135 крупных компаний в 18 секторах бизнеса.
Компании позитивно отреагировали на запросы профсоюзов о повышении заработной платы, превышающем показатель предыдущего года, в условиях роста цен и нехватки рабочей силы.
«Мы смогли добиться более быстрого темпа роста заработной платы, – заявил представитель Кэйданрэн. – Мы надеемся, что структурные повышения заработной платы стабилизируются в следующем году».
Из 16 секторов бизнеса, по которым имеются сопоставимые данные, в 15, помимо грузовых перевозок, зафиксирован более существенный рост заработной платы по сравнению с прошлым годом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Средний рост заработной платы в Японии достиг 33-летнего максимума в 5,1%
- Курс йены сильно колеблется, возможно вмешательство Банка Японии
- Экс-президент Трамп назвал падение йены «катастрофой» для США
- 50 лет плавающего валютного курса: сильная йена – ночной кошмар экспортёров или национальный интерес?
- В Японии 1 апреля начался новый финансовый год: какие изменения нас ожидают?
- Весеннее повышение заработной платы в Японии в 2024 году на 5,28%: самый высокий уровень за 33 года
- Новые экономические меры по распределению плодов роста: премьер-министр Кисида Фумио
- В Японии в 2022 году средняя заработная плата достигла рекордной отметки, гендерный разрыв в оплате труда сокращается
- Японская конфедерация профсоюзов разработает план требований повышения заработной платы на 5%
- Несмотря на призывы правительства, руководство компаний исходит из принципа «нет роста – нет повышения заработной платы»
- Минимальная заработная плата вырастет выше рекомендованного правительством уровня в 22 из 47 префектур Японии
- Рекордное увеличение минимальной почасовой оплаты труда: угонится ли рост зарплаты за повышением цен?
- Японская правительственная комиссия согласилась на повышение минимальной заработной платы на 31 йену