Мэр Хиросимы стремится положить конец зависимости от ядерного сдерживания

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Хиросима, 6 августа (Jiji Press). Мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми подчеркнул необходимость положить конец опоре на ядерное сдерживание в ежегодной мирной декларации в 79-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы войсками США.

Военные конфликты в Украине и на Ближнем Востоке «углубляют недоверие и страх между странами, усиливая общественное мнение о том, что для решения международных проблем мы должны полагаться на военную силу, от которой нам следует отказаться», – сказал Мацуи.

Заявив, что диалог положил конец холодной войне, Мацуи заметил, что «политики могут преодолеть даже критические ситуации благодаря решительной приверженности диалогу».

Декларация была зачитана во время ежегодной церемонии мира в Мемориальном парке мира в Хиросиме, на которую собралось около 50 000 человек, включая выживших после атомной бомбардировки хибакуся, семьи погибших, а также высокопоставленных лиц, таких как премьер-министр Кисида Фумио. Также присутствовали представители 109 стран и Европейского союза.

В 8:15, в то время, когда 6 августа 1945 года была сброшена атомная бомба, участники в течение минуты молча молились, пока звонил городской Колокол Мира.

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