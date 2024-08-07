Праздник Танабата в городе Сэндай начался с молитвы за пострадавший от землетрясения регион Ното

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Сэндай, префектура Мияги, 6 августа (Jiji Press). Праздник Танабата начался в городе Сэндай префектуры Мияги с развешивания украшений в знак молитвы за районы, пострадавшие от землетрясения на полуострове Ното 1 января.

Этот праздник, известный как один из трёх крупнейших праздников в северо-восточном регионе Тохоку, продлится до 8 августа. В ходе праздника вывесили бумажные украшения тандзаку с написанными на них посланиями с пожеланиями возвращения повседневной жизни в пострадавшем от землетрясения районе Ното.

В дополнение к украшениям тандзаку и бумажным журавликам оридзуру на празднике также представлены ленты фукинагаси. Каждый набор фукинагаси состоит из пяти лент. В этом году, по данным Ассоциации поддержки фестиваля Танабата в Сэндае, будет около 260 наборов больших фукинагаси более 3 метров в длину.

Ассоциация решила создать фукинагаси для поддержки реконструкции в районе Ното и собирала пожертвования через краудфандинговый проект с мая по июль.

В июле было проведено собрание по изготовлению фукинагаси и приглашены доноры. Украшения тандзаку с весёлыми посланиями, такими как «Улыбаться и плакать – это нормально», были прикреплены к нижней части фукинагаси.

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