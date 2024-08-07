Праздник Танабата в городе Сэндай начался с молитвы за пострадавший от землетрясения регион Ното
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сэндай, префектура Мияги, 6 августа (Jiji Press). Праздник Танабата начался в городе Сэндай префектуры Мияги с развешивания украшений в знак молитвы за районы, пострадавшие от землетрясения на полуострове Ното 1 января.
Этот праздник, известный как один из трёх крупнейших праздников в северо-восточном регионе Тохоку, продлится до 8 августа. В ходе праздника вывесили бумажные украшения тандзаку с написанными на них посланиями с пожеланиями возвращения повседневной жизни в пострадавшем от землетрясения районе Ното.
В дополнение к украшениям тандзаку и бумажным журавликам оридзуру на празднике также представлены ленты фукинагаси. Каждый набор фукинагаси состоит из пяти лент. В этом году, по данным Ассоциации поддержки фестиваля Танабата в Сэндае, будет около 260 наборов больших фукинагаси более 3 метров в длину.
Ассоциация решила создать фукинагаси для поддержки реконструкции в районе Ното и собирала пожертвования через краудфандинговый проект с мая по июль.
В июле было проведено собрание по изготовлению фукинагаси и приглашены доноры. Украшения тандзаку с весёлыми посланиями, такими как «Улыбаться и плакать – это нормально», были прикреплены к нижней части фукинагаси.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Землетрясение на полуострове Ното и быстрый приход цунами: возымели ли действие уроки Великого восточно-японского землетрясения?
- Землетрясение в Ното снизило ВВП Японии на 200 миллиардов йен, согласно оценкам правительства
- Молодые волонтёры оказывают помощь жертвам землетрясения в Ното
- В результате землетрясения в Ното образовалось 2,44 миллиона тонн отходов
- Япония одобрила пакет помощи после землетрясения в Ното, включающий туристические субсидии
- Канадзава, популярное туристическое направление, страдает от массовой отмены бронирования после землетрясения в Ното
- В связи с землетрясением в Ното вновь раздаются призывы отменить выставку Экспо в Осаке
- После землетрясения в Ното повреждены более 30 000 домов