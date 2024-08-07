Пострадавшие от атомной бомбардировки призвали премьер-министра Кисиду посетить встречу по Договору о запрете ядерного оружия

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Хиросима, 6 августа (Jiji Press). Выжившие после атомной бомбардировки (хибакуся) в префектуре Хиросима обратились к премьер-министру Японии Кисиде Фумио с просьбой принять участие в качестве наблюдателя во встрече стран, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия, которая состоится в следующем году.

Соединённые Штаты, сбросившие атомные бомбы, и Япония, на которую они были сброшены, должны подписать и ратифицировать договор вместе, заявил Кисиде на встрече в городе Хиросима Мимаки Тосиюки, лидер Конфедерации организаций жертв атомной бомбардировки префектуры Хиросима.

Кисида заявил, что, по его мнению, роль Японии заключается в том, чтобы приблизить ядерные государства к реализации мира без ядерного оружия.

Хиросима была разрушена атомной бомбардировкой США 6 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны. Кисида посетил этот город, чтобы принять участие в ежегодной мемориальной церемонии, которая состоялась ранее 6 августа.

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