Япония повысила уровень опасности в отношении поездок в Израиль
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Токио, 6 августа (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии повысило уровень опасности в отношении поездок в Израиль, порекомендовав воздержаться от посещения этой страны в условиях роста напряжённости на Ближнем Востоке.
Уровень тревоги был повышен до 3-го, второго по величине в четырёхуровневой системе оповещения министерства, или даже выше.
Министерство сохранило уровень опасности 4 в районах вокруг сектора Газа и границы с Ливаном, что означает необходимость эвакуации.
По данным министерства, в Израиле находится около 1000 граждан Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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