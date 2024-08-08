Nikkei компенсирует предыдущие потери и завершает торги ростом на фоне комментариев чиновника Банка Японии

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Токио, 7 августа (Jiji Press). Японский фондовый индекс Nikkei 225 компенсировал существенные первоначальные потери и завершил торги 7 августа ростом после исторического роста в предыдущий день, который произошёл благодаря покупкам, вызванным заявлениями высокопоставленного представителя Банка Японии, продемонстрировавшего осторожную позицию в отношении дальнейшего повышения процентной ставки.

Ключевой индекс завершил сессию 7 августа на уровне 35 089,62, поднявшись на 414,16 пунктов или 1,19% по сравнению с 6 августа. Nikkei Average демонстрирует бурные движения на этой неделе, демонстрируя самый большой однодневный рост 6 августа после рекордного падения накануне.

Nikkei упал более чем на 900 пунктов в начале торгов 7 августа из-за фиксации прибыли после роста примерно на 3210 пунктов 6 августа, что последовало за потерей около 4450 пунктов 5 августа.

Однако позднее утром покупки на Токийском фондовом рынке активизировались после того, как заместитель главы Банка Японии Утида Синъити в своей речи в тот день заявил, что центральный банк «не будет повышать процентную ставку, пока финансовые и капитальные рынки нестабильны». Утром индекс Nikkei ненадолго вырос более чем на 1100 пунктов.

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