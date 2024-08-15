Японские знаменитости бьют тревогу из-за мошенничества в социальных сетях с использованием их фотографий
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Токио, 14 августа (Jiji Press). В условиях всплеска случаев мошенничества в социальных сетях, когда фотографии японских знаменитостей без разрешения используются в поддельной рекламе с целью привлечения жертв к инвестициям, те, чьи образы использовали в такой рекламе, начали принимать превентивные меры.
Они появляются в соответствующих информационных полицейских видеороликах и публикуют тревожные сообщения в своих аккаунтах в социальных сетях.
По данным Национального полицейского агентства, сумма денег, украденных в результате инвестиционного мошенничества через социальные сети в Японии в январе-июне, взлетела примерно в семь раз по сравнению с прошлым годом и составила 50,6 млрд йен. В половине случаев такого мошенничества преступники просили инвестиции, выдавая себя за знаменитостей или известных инвесторов.
«Я вне себя! Я никогда не рекламирую инвестиционные продукты!» – сказал популярный комментатор и журналист Икэгами Акира в видеоролике, созданном полицией префектуры Айти в центральной Японии. На мероприятии, посвящённом завершению работы над видеороликом, он отметил: «Есть люди, которые попались на уловки мошенников, потому что доверяли мне. Мне было неприятно это знать».
Где-то прошлой осенью Икэгами узнал, что существуют мошеннические объявления, использующие его фотографии. Однако тогда он не воспринял ситуацию всерьёз.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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