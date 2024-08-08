Спортсмены японского происхождения снова доминируют на пьедестале почёта в скейтбординге

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Париж, 7 августа (Jiji Press). Спортсмены, родившиеся от японских матерей, заняли лидирующие позиции на пьедестале почёта в женском парковом скейтбординге на Олимпийских играх в Париже, как и на предыдущих Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

Австралийская скейтбордистка Ариса Трю выиграла золотую медаль в этом мероприятии 6 августа. 14-летняя спортсменка возглавила таблицу результатов в своём последнем заезде, выполнив множество сложных трюков, чтобы обойти серебряную медалистку Хираки Кокону из Японии и обладательницу бронзовой медали Скай Браун, которая родилась в юго-западной японской префектуре Миядзаки и представляла Великобританию.

Мать Арисы, Айко, сказала, что японское имя золотой медалистки включает в себя иероглиф, означающий «любовь», как и её собственное. Мать сказала, что она выбрала этот иероглиф, потому что надеялась, что Арису «полюбят все, и она сможет подумать о многих вещах».

Отец Арисы, Саймон, уроженец Австралии, был сёрфером, прежде чем занялся скейтбордингом в зимнее время, когда океанская вода холодная. Айко сказала, что Ариса пошла по стопам отца, чтобы просто развлекаться спортом и заводить друзей, но в итоге стала участвовать в соревнованиях.

По словам её матери, и сейчас Ариса чувствует, будто играет с друзьями, когда катается на скейтборде.

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