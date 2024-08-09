Уровень продовольственной самообеспеченности Японии в 2023 финансовом году не изменился и составил 38 процентов

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Токио, 8 августа (Jiji Press). Министерство сельского хозяйства сообщило, что уровень самообеспеченности Японии продовольствием по калорийности в 2023 финансовом году составил 38 процентов и остаётся на одном уровне третий год подряд.

Правительство Японии намерено повысить этот показатель до 45 процентов к 2030 финансовому году.

В финансовом 2023 году, который закончился в марте этого года, рост производства пшеницы подтолкнул уровень продовольственной самообеспеченности. С другой стороны, низкое содержание сахара в сахарной свекле оказало негативное влияние.

В то время как спрос на рис в долгосрочной перспективе снижается, растёт потребление продуктов животного происхождения, требующих кормов, большая часть которых импортируется. В условиях изменения культуры питания уровень самообеспеченности продовольствием в Японии снижается, и в последние годы он оставался практически неизменным между 37 и 39 процентами.

Если измерять по стоимости производства, общий уровень продовольственной самообеспеченности Японии в 2023 финансовом году вырос на 3 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составлял 61 процент, что является рекордно низким показателем. Более высокий уровень отражал падение стоимости импорта животноводческой продукции, включая корма, а также стабилизацию ситуации на рынке зерна.

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