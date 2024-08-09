Император Японии встретился с президентом Швейцарии Виолой Амерд

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Токио, 8 августа (Jiji Press). Император Японии Нарухито встретился с президентом Швейцарии Виолой Амерд в императорском дворце в Токио.

В ходе 25-минутной встречи император заявил, что визит президента в Японию имеет большое значение, поскольку он совпал с празднованием в этом году 160-й годовщины установления дипломатических отношений между Японией и Швейцарией, сообщает Управление императорского двора.

Император Нарухито также поблагодарил Амерд за участие в мероприятии интронизации Сокуи-но рэй в 2019 году.

Президент Швейцарии заявила, что две страны работают вместе ради мира во всём мире.

Император показал две фотографии гор, которые были сделаны во время его визита в эту европейскую страну в 2014 году, когда он был наследным принцем.

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