В июле в Японии число корпоративных банкротств превысило 950
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Токио, 8 августа (Jiji Press). Число корпоративных банкротств, связанных с обязательствами в размере не менее 10 миллионов йен, в Японии выросло на 25,7% по сравнению с прошлым годом и составило 953 в июле, этот показатель растёт 28-й месяц подряд, сообщила компания Tokyo Shoko Research Ltd.
Число банкротств среди малых и средних предприятий возросло, поскольку им было трудно отразить более высокие издержки в ценах в условиях инфляции.
Обязательства, оставленные обанкротившимися компаниями, составили 781,2 млрд йен, увеличившись примерно в 4,8 раза. Общая сумма выросла из-за краха MSJ Asset Management Co., ранее Mitsubishi Aircraft Corp., с обязательствами в 641,3 млрд йен.
В секторе услуг произошло 310 банкротств предприятий, что на 18,3% больше, и достигло рекордного максимума. Многие из обанкротившихся компаний были операторами ресторанов, поставщиками медицинских и социальных услуг.
Число банкротств, связанных с инфляцией, выросло на 18,9% до 69, причём многие из них произошли в строительной и обрабатывающей промышленности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]