Премьер-министр Японии Кисида отменил поездку в Центральную Азию после землетрясения у берегов Кюсю

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Нагасаки, 9 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио 9 августа сообщил об отмене запланированной поездки в Центральную Азию после произошедшего накануне сильного землетрясения у берегов префектуры Миядзаки на юго-западе Японии.

Землетрясение магнитудой 7,1 побудило Японское метеорологическое агентство опубликовать первое в истории предупреждение о повышенном риске возникновения сверхмощного землетрясения в разломе Нанкай у тихоокеанского побережья центральной и юго-западной Японии.

Кисида планировал посетить Казахстан, Узбекистан и Монголию в течение четырёх дней с 9 августа.

Он объявил об отмене на пресс-конференции в Нагасаки после посещения 9 августа утром церемонии мира, посвященной 79-й годовщине атомной бомбардировки США этого города на юго-западе страны.

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